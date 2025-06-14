Erzurum-Artvin karayolunda heyelan

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Aksukapı mevkiinde, Erzurum-Artvin karayolu ile Oltu yol ayrımında heyelan meydana geldi. Yoğun dolu ve sağanak yağışın ardından gerçekleşen heyelanda yol, yamaçtan kayan toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.

Bölgeye sevk edilen trafik ve karayolları ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak ulaşımı kontrollü şekilde tek şeritten sağlamaya başladı.

Heyelan sırasında herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Ekipler bölgede temizlik ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı.