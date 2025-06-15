Havalandırma borusuna gizlenmiş ruhsatsız tabancalar ele geçirildi: 3 gözaltı

Bornova Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir iş yerinde yapılan aramalarda bodrum kattaki havalandırma borusu içerisinde gazeteye sarılmış şekilde gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirdi.

Silahlardan haberlerinin olmadığını öne süren iş yeri çalışanları İ.Ç., İ.D. ve E.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 3 şüpheli hakkında 'Adreste ruhsatsız silah bulundurma' suçundan adli işlem başlatıldı.