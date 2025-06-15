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Türkiye
AA 15.06.2025 10:03

Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç şarampole devrildi: 8 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç şarampole devrildi: 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez geçişi İstanbul istikametinde S.S'nin kullandığı 55 LZ 060 plakalı otomobil, Sevindikli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 7 kişi, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personelince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç şarampole devrildi: 8 yaralı

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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