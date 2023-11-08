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Türkiye
AA 08.11.2023 09:08

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova Rampaları mevkiinde seyreden Osman Gökşen idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen İbrahim Kırmacı yönetimindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, 41 ALG 968 plakalı otomobilin sürücüsü Gökşen, yanında yer alan Mustafa Kılıç ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Mevlüde, Hasan Hüseyin, Ezine ve Umut Can Kırmacı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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