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Türkiye
TRT Haber 08.11.2023 08:23

3 ilde "Sibergöz" operasyonu: 43 gözaltı

3 ilde eş zamanlı olarak "Sibergöz" operasyonu yapıldı. Yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen 43 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde "Sibergöz" operasyonu: 43 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 ilde "Sibergöz" operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. 

Şüphelilerin; yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 -10.000 TL karşılığında temin ettiği, suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları, toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre,  71 bin 415 TL'ye, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu.

 

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