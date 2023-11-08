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Türkiye
AA 08.11.2023 07:49

Galata ve Kız Kulesi'nde ışık gösterileri 10 Kasım'a kadar sürecek

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul'da Galata ve Kız kulelerinde yapılan ışık ve yansıtma gösterileri 10 Kasım’a kadar devam edecek.

Galata ve Kız Kulesi'nde ışık gösterileri 10 Kasım'a kadar sürecek

İstanbul Valisi Davut Gül, Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle düzenlenen ışık gösterilerinin 10 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen ışık gösterileri, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle 10 Kasım’a kadar uzatıldı. Sizin için…” 

 

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İstanbul Cumhuriyetin 100. yılı
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