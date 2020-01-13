Denizlerin sessiz bekçisi deniz fenerleri, denizcilerin en önemli yol göstericisi. Yıllardan beri pek çok tehlikenin önüne geçen fenerler, kayıp rotaların da pusulası oluyor.

Bunlardan biri de Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nın birleştiği noktada yer alan Anadolu Feneri. 160 yıldır denizcilere umut ışığı olan yaşlı dev, deniz seviyesinden 75 metre yukarıda bulunuyor. Fenerin kulesinin yüksekliği ise 20 metre.

Anadolu Fenerinden önce buraya korsanların geldiğini belirten Sanat Tarihçisi Atilla Tuna, gemilerin sisli havalarda önünü göremediği için karaya çarptığını ve korsanların da gemileri yağmaladığını söyledi.

Denizden görmekle karadan görmenin çok farklı şeyler olduğunu ifade eden Tuna, "Denizden karaya baktığınızda sisli havalarda bir şey göremezsiniz. Denizci ve kaptanların gözü bir tek şeyi arar o da deniz feneri. Deniz fenerini gördüğü yerde orada bir umut vardır." dedi.

Taştan kule, boğaz manzarasıyla, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı durumunda.

Önceki yıllarda, "yağ fitiliyle" aydınlatılan kule, hali hazırda aktif elektrikli sistemle kullanılmaya devam ediyor.

Haber: Büşra Çelik

Kamera: Faruk Ölge