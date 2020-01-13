Bir ünite kan üç kişiye hayat veriyor. Üstelik tek kaynağı da insan… Kan bağışı büyük önem taşıyor. Sürekli bir ihtiyaç olan kan bağışının tek adresi Kızılay, bu konudaki çalışmalarını 2019’da da hız kesmeden sürdürdü.

Yıl boyunca sürdürülen kampanyalar ve vatandaşların gösterdiği ilginin sonucunda 2019’da 2 milyon 809 bin 237 ünite kan bağışı yapıldı. Böylece kan bağışında son beş yılın en yüksek seviyesi yakalandı.

Kadın bağışçıların sayısı arttı

Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre kan bağışında erkekler geçmiş yıllarda olduğu gibi önde… 2019’da kan bağışçılarının yüzde 17’si kadınlardan, yüzde 83’ü ise erkek bağışçılardan oluşuyor. Ancak kadın bağışçıların oranında geçmiş yıllara oranla artış gözleniyor.

Yaş aralıklarına baktığımızda ise en fazla kan bağışını 18-25 yaş aralığındaki gençler yapıyor. Bu da toplam kan bağışının yüzde 30’una denk geliyor. İkinci sırayı ise yüzde 23’le 26-35 yaşları arasındakiler alıyor. En az kan bağışını ise yüzde 5’le 56-65 yaş arasındakiler yapıyor.

En fazla bağış yapan illerin başını İstanbul çekiyor. Sonra sırayı İzmir ve Ankara alıyor.

Kan bağışı yapanların yüzde 37’si lisans mezunu. Geriye kalan yüzde 33’ü lise ve yüzde 30’u ise ilköğretim mezunlarından oluşuyor.

18 bölge kan merkezi

Kızılay, Türkiye’nin 81 ilinde hem merkezler hem de gezici araçlarla kan bağışı alıyor. Bunun için Türkiye genelinde 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi, 60 sabit kan alma birimiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kan bağışı yapmak isteyenlerin kan bağışı merkezlerine gitmesi şart değil. Kızılay, bağışçılarına kolaylık sağlamak için mobil kan toplama araçlarıyla da bu görevi sürdürüyor. Türkiye genelinde bu iş için hazırlanmış 150 gezici ekip, şehir şehir geziyor. Şehir ve ilçe meydanlarına konuşlanan araçlar, 10 yıldır hizmet veriyor.

Her sağlıklı birey kan bağışı yapabiliyor

Kan bağışı yapmak için belli kıstaslar bulunuyor. 18-65 yaş arası en az 50 kilogram ağırlığındaki her sağlıklı birey kan verebiliyor. Bağış yapmak isteyen kişi bir form dolduruyor. Ardından fiziksel muayeneye tabii tutuluyor. Eğer bağışçı adayı uygunsa işlem gerçekleştiriliyor. Toplanan kanlar, titizlikle yürütülen kontrollerin ardından hastalara veriliyor.

Grafik: Hafize Yurt

Kaynak: Kızılay, AA