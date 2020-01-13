Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, 133'üncü gününde yeni ailelerin katılımıyla sürüyor.

Aile sayısı 65'e yükseldi

Bingöl'den gelen baba Metin Açan, 8 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Hakan ile 4 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Harun'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine katıldı.

Böylece evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 65'e ulaştı.

"Kızım, devletimize teslim ol"

Evlatları için bekleyişini sürdüren annelerden Esmer Koç, kızının Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce dağa kaçırıldığını söyledi.

Çocuğuna kavuşmak için eyleme katıldığını aktaran Koç, kızına, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Koç, "Kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan, kaç gel, devletimize teslim ol. Kızım için buraya geldim, almadan gitmem" dedi.

"İstiyoruz ki bütün çocuklar gelsin"

Anne Güzide Demir de evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

"Çocuğumu almadan buradan gitmem" diyen Demir, 4 ailenin amacına ulaştığını hatırlattı.

Demir, "İstiyoruz ki; bütün çocuklar gelsin. Bütün ailelerden destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA