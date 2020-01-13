Türkiye
Jandarmanın durdurduğu otomobilden 31 parça tarihi eser çıktı13 Ocak 2020 Pazartesi 14:38 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:04
Yozgat'ta Osmanlı ve Bizans dönemine ait 31 parça tarihi eser ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, jandarma ekipleri ihbar üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 31 parça tarihi eser ele geçirildi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı. Tarihi eserler, Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı müze jandarma