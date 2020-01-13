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Adnan Oktar soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı13 Ocak 2020 Pazartesi 14:39 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 14:47
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik devam eden soruşturma kapsamında yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan zanlı, davada bazı müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri yönünde tehdit ettiği belirlendi.
Tehditlerini sosyal medya hesapları ve iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirdiği öğrenilen zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: TRT Haber
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