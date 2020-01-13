Kimi ilk kez gidecek olmanın heyecanını yaşıyor, kimi ise yıllarca bekleyip sonunda hayaline kavuşmanın mutluluğunu.

Bu yıl hacca gitmek için 2 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. 83 bin 430 hacı adayı, kutsal topraklara gitme fırsatına kavuştu. Kesin kayıtlar o adaylar için başladı. İl müftülüklerinin yanı sıra acentelerde de yoğunluk vardı.

Hac kayıtları için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzde 60, acentelerin ise yüzde 40 kotası bulunuyor.

Kayıtlar başlar başlamaz, oda seçeneklerinin neredeyse tamamı doldu. Bundan sonrasında adaylar, Diyanet'te şansını deneyecek.

Yetkililer ödeme noktaları konusunda da uyarıyor. Ücretin acentelere değil belirlenen bankalara yatırılması gerekiyor.

Kesin kayıtlar 24 Ocak'a kadar sürecek. Kutsal topraklara gidişler ise 22 Haziran'da başlayacak, dönüşler 2 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: TRT Haber