Hafta sonu, balık avlamak için denize açılan bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'i arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp bekçileri bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis ve Jandarma ile AFAD ekiplerinin karadan, denizden ve havadan çalışmaları devam ediyor.

2 kilometre açıkta bekçilere ait olan ağı bulan ekipler, arama çalışmalarını termal kameralı dronlarla yapıyor.

Kaynak: TRT Haber