Çizgili sırtlan fotokapana takıldı13 Ocak 2020 Pazartesi 15:00 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 16:18
Nemrut Dağı'ndaki yaban hayatı çeşitliliği bu kez fotokapanla kaydedildi. Görüntülere nesli tükenmekte olan bir çizgili sırtlan da takıldı.
Çizgili sırtlan, aslında Türkiye'ye özgü bir tür.
Avlanma ve doğal yaşam alanlarına müdahale nedeniyle nadir rastlanan bu tür, Adıyaman'da görüntülendi.
Milli Parklar İl Müdürlüğü, doğadaki hayvan zenginliğinin tespiti için birçok farklı noktaya fotokapanlar kurdu.
Fotokapan yaban hayatıyla ilgili önemli ipuçları veriyor
Objektiflere Nemrut Dağı'ndan ilginç kareler yansıdı.
Fotokapanlar sayesinde bazı hayvan türleri bölgede ilk kez görüntülendi. Tıpkı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan gibi.
Fotokapan çalışması, bölgedeki yaban hayatı ile ilgili önemli ipuçları veriyor.
Uzmanlar, yaban hayatının korunması için hazırlanacak yol haritasını belirlerken bu görüntülerden yararlanıyor.
Kaynak: TRT Haber