Türkiye

Çizgili sırtlan fotokapana takıldı

13 Ocak 2020 Pazartesi 15:00 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 16:18

Nemrut Dağı'ndaki yaban hayatı çeşitliliği bu kez fotokapanla kaydedildi. Görüntülere nesli tükenmekte olan bir çizgili sırtlan da takıldı.