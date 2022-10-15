Kimi evinden koşup gitti patlamanın olduğu yere, kimi zaten olay yerindeydi...

Evli ve bir çocuk babası 10 yıllık maden işçisi Öner Özmen, arama kurtarma amacıyla şefleriyle ocağa indiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek eksi 350 kotuna indiklerini anlatan Özmen, "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Gittiğimizde arama kurtarmalar, amirlerimiz ve müdürlerimiz zaten olay yerindeymiş. Arkadaşlarımızın yanlarına biz de gittik" diye konuştu.

"Mesaim bitti, gülerek vedalaştık"

Özmen, normalde kendisinin çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Vardiyaya da kalabilirdim. Buradan saat 4 gibi çıktım hatta işe giden arkadaşlarımla vedalaştım. Vedalaştım derken; bir arkadaşımız vardı, elbisemi almaya gelmiştim, onu gördüm. 'Hayırlı işler' dedik birbirimize, gülerek gitmiştik. Mesaiye kalabilirdik. Olayı duyar duymaz bütün madenci arkadaşlarımız, burada omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu, aşağıda hala çalışıyorlar. Herkes canla başla çalışıyor."

Her türlü cihazlarının bulunduğunu aktaran Özmen, "Her türlü önlem alınıyor ama beklenmedik, ani durumlar oluyor. Ani durumlarda bazı şeyler gelişiyor. Oksijen cihazlarımız, kişisel koruyucu aletlerimiz, her şeyimiz var, tamdır yani. Bunların denetlenmesi de yapılıyor. Her türlü önlem alınıyor, onlarda sıkıntı yok ama grizu farklı bir şey" ifadelerini kullandı.

Farklı vardiyada çalışan bir işçi daha arkadaşları için bölgeye geldi.

Olayın şokunu atlatamayan işçi, "Haber geldi, biz de buraya geldik. Şu an durumun ne olduğu belli değil, ilerleyen zamanlarda belli olacak" diye konuştu.

Zonguldak'taki maden işçileri de yardıma koştu

Zonguldak Gelik bölgesinde çalışan maden işçileri de olayı duyar duymaz bölgeye geldi.

İşçilerden biri, "Hemen üzerimizi giydik, ocağa malzeme sevkiyatı yapmak, sedyelere yardım etmek için. Bir can kurtarabilmek için geldik" dedi.