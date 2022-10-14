Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD bölgeye 5 ilden daha takviye ekip yönlendirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Sakarya AFAD ve Ankara AFAD’tan da 2 mobil koordinasyon tırı gönderildi.

"Kızılaycılar Amasra'da"

Türk Kızılay'ın afet ekipleri ve 12 öncü aracı da patlama bölgesine ulaştı.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri, olası kan ve plazma ihtiyacına karşı Bartın ve çevre illerde bulunan hastanelere kan sevkiyatı yapıldığını bildirdi.

Kızılay’dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı da bölgede bulunuyor.

Psikososyal destek ekipleri bölgede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, patlama sonrasında psikososyal destek ekiplerinin de hızla bölgeye intikal ettiğini ve süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bartın Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve mahsur kalan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimizle dualarımızı gönderiyoruz."

2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Amasra'ya gidiyor.