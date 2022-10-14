Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de bir kişi amcasının oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
[AA (Arşiv)]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde iki kuzenin yaşadığı tartışma tüfekli saldırıya dönüştü. H.A., tartıştığı amcasının oğlu Ş.A'yı tüfekle öldürdü. Saldırının ardından H.A. gözaltına alındı.
İddiaya göre, Beşler köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan H.A. ile Ş.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, av tüfeğiyle amcasının oğlu Ş.A'ya ateş etti.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Ş.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kesin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli H.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Kırıkkale
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