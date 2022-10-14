Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınfam yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.
Maden ocağında trafo kaynaklı patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında trafo kaynaklı patlama meydana geldi.
Olay yerine AFAD, Emniyet, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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