Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilirken, görüşme basına kapalı yapıldı.
İki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.
{ilgili-galeri-}
Etiketler: İstanbul Katar Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz