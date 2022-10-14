Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 16:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor
[Fotograf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu alanların yüzde 30’unun randevuya gitmediğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanların yüzde 30'unun randevuya gitmediğini belirtti.
"Devlet randevularında ciddidir" sözlerini kullanan Bakan Koca, gidilemeyecek randevuların en az iki gün önceden iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.
MHRS’den randevu alanların %30’u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 14, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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