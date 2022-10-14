Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da TRT Haber yayınına katıldı ve 8 Ekim'de başlayan Sur Kültür Yolu Festivali etkinliklerini değerlendirdi.

Bakan Ersoy, bu yıl Çanakkale, Ankara, İstanbul, Konya ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivalleri'nin sayısının artırılacağını söyledi:

“Bu sene 5 büyükşehre ulaştık, seneye hedefimiz minimum 10 büyükşehirde gerçekleştirmek. Öncelikli hedefimiz bütün Anadolu'nun bölgelerine ulaşmak 7 bölgede de etkinlik yapmak ve sonrasında da bütün büyükşehirlerimize ulaşmak."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, @trthaber’in sorularını yanıtlıyor. https://t.co/MZcZtUcsKS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2022

"Diyarbakırlı bunu istiyormuş, bekliyormuş"

Yüksek düzeyde bir katılım olduğunu belirten Ersoy, “İki gün önce 70 bin kişinin katıldığı konser oldu. Öncesinde 40-50 bin kişinin katıldığı konserler oldu. Bu da bize gösterdi ki Diyarbakırlı bunu istiyormuş, bekliyormuş."

Sadece Diyarbakır’dan değil çevre illerden de yoğun ilginin olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, festival etkinlikleri için günübirlik turlar düzenlendiğini vurguladı:

“9 bin yatak var burada. Şu anda hınca hınç dolu. Hiçbir yerde yer yok. Esnafla konuşuyorum ‘Bakanım normalin 2-3 katı hareket oldu, ciro oldu, çok mutluyuz’ diyorlar. Kültür ve sanat faaliyeti olarak başlayan Kültür Yolu Festivalleri, amacına uygun bir şekilde her ulaştığı ilde etkili sonuç almaya devam ediyor bu da bizi çok mutlu ediyor.