Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 19:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Bartın'da maden ocağında patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi.
Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.
Bartın Amasra’da grizu patlaması oldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Olaya dair son detayları @trthaber muhabiri Bülent Bostancı aktardı.https://t.co/1pKtqmey5r pic.twitter.com/J57Bt2qehN— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2022
Etiketler: Bartın Maden Son Dakika
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