Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kaçak kazı yapanlar mozaiği çıkarırken yakalandılar
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi, buldukları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaiği çıkarmaya çalıştıkları sırada yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi, Bakır Mahallesi'ndeki Sarnıç mevkii yakınlarında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda A.A.ve M.G., toprak altındaki mozaiği çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaiğin çevresi koruma altına alındı.
Etiketler: Manisa Kaçak Kazı Tarihi Eser
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