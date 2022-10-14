Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, Amasra Taşmürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü’nde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletin tüm kurumlarının kısa sürede harekete geçtiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir. Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir."