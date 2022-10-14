Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları...

Artık hepsi yurt içi ve yurt dışında yüzde 50 indirimli uçabilecek..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında bir protokol imzalandı.

Bu kapsamda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları prosedürlerle vakit kaybetmeden indirimden yararlanabilecek.

Bakanlığın THY ile veri ve bilgi paylaşımı yapması sayesinde, indirimden yararlanmaya hak kazanan kişiler kolaylıkla tespit edilecek.

[Fotoğraf: AA]

İndirim online olarak uygulanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Protokolle elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımı sağlayacağız. Böylece THY ile yolculuklarında indirimden yararlanacak şehit yakını, gazi, gazi yakını ve engelli vatandaşlarımızın T.C. kimlik numarasıyla anlık sorgulama yapması mümkün olacak. Sistem hayata geçtiğinde, bilet alım işlemlerinde, bilgiler internet ortamına girilir girilmez indirim hak sahibi vatandaşlarımıza online olarak uygulanacak."

Engelliler ve refakatçileri de indirimden faydalanabilecek

Engelli ve engelli refakatçiler ise yüzde 25'e varan indirimlerle uçacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "İmzalanan protokolle şehit yakınlarına yönelik uçuşlarında yüzde 20, yurt dışı uçuşlarında ise sadece gazilere yönelik yüzde 40 oranındaki indirimin hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda yüzde 50 oranına çıkarıldı. 1 Aralık itibarıyla internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri de kendilerine uyguladığımız yüzde 25'e varan indirimleri aynı tarihten itibaren internet kanalları ve mobil uygulamamız üzerinden kullanabilecekler. Bu protokollerle 1 milyon 400 binden fazla vatandaşımız işlemlerini internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinde gerçekleştirilebilir hale gelmekteler" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Belge ibraz etme ve ofise gitme zorunluluğu kaldırıldı

Daha önce hak sahiplerinin belge ibraz etmeleri ve THY ofislerine gitmeleri gerekiyordu. İmzalanan protokolle, bu işlemlere gerek kalmayacak.

Yanık konuyla ilgili şunları söyledi:

"Engelli bireylerin acenteye gitme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak ki tek başına bu bile külfetten kurtulmuş olmalarının engelli vatandaşlarımızın hayatına nasıl bir fayda oluşturacağını biz çok iyi biliyoruz. Hem hava yolu ulaşımına kolay erişim hem zamandan kazanma hem de yapılan indirimle sosyal hayatın içinde daha fazla yer alma imkanları olacak."

1 Aralık itibarıyla yararlanılabilecek

İndirimli biletler, 1 Aralık'tan itibaren internet kanalları ve mobil uygulama üzerinden işlemlerin gerçekleştirilebileceği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]