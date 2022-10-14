Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, bölgeye giden Bakanlar Soylu, Dönmez ve Bilgin maden ocağındaki patlama nedeniyle olay yerinde incelemelerde bulunuyorlar.

Maden ocağında patlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, Emniyet, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde" bilgisini paylaştı.

Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.