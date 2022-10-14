İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın olduğu bölgeye gitti.

"14 kardeşimiz hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeden açıklamalarda bulundu.

Soylu, hastaneye kaldırılan 21 kişiden 14'ünün hayatını kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burda bir sahra hastanesi oluşturuluyor ve ambulanslarla birlikte de Bartın'daki hastaneye de intikal ettiriliyor. Hakikaten çok üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu, bir kısmı üst katta olanlar çıktı, kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı, hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti, maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz de hastaneye intikal halinde. 3 kardeşimiz yoğun bakımda, yanık olanların da bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Öncelikle aşağıda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Oradaki kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Çeşitli zaman dilimlerinde bilgileri sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızdan da farklı bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. Başımız sağolsun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti.https://t.co/9yUsvh7me5 pic.twitter.com/pZ1Ye0lHcQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2022

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmasında 70'in üzerinde görevlinin bulunduğunu söyledi.

"İlk belirlemelere göre grizu patlaması"

Konuşmasına hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı dileyerek başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Bir kısmında fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor, bir kısmında ise yayan müdahale elle müdahale söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içerisindeyiz. Ben tekrar başımız sağolsun diyorum."