Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etti.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 14, 2022

2 kişi hayatını kaybetti

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün bölgeye yönlendirildiğini duyurdu.

Ayrıca Kızılay’dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı, Sakarya AFAD ve Ankara AFAD’tan da 2 mobil koordinasyon tırı gönderildi. Psikososyal destek ekipleri de bölgede görev yapıyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.