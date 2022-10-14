Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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"İlk değerlendirmelere göre grizu patlaması"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şu açıklamayı yaptı:

"Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralı işçilere acil şifalar diliyorum. Patlama hadisesini müteakip öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline gittiler. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Bir kısmında fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor, bir kısmında ise yayan müdahale elle müdahale söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içerisindeyiz. Ben tekrar başımız sağolsun diyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde.https://t.co/9yUsvh7me5 pic.twitter.com/ZTvH3De9lt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2022

"Arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra olayın nedenleri araştırılacak"

Dönmez, aşağıya yangın tüplerinin indirilmesine ilişkin soru üzerine ise "Bunlar önlem almayla ilgili hususlar, içeride devam eden bir yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir ve anında müdahale etmek icap eder, o açıdan gerek temiz hava tüpleri gerekse yangın tüpleri o maksatla bulunduruluyor. Müdahale eden arkadaşlarımız son derece deneyimli" dedi.

Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra olayın nedenlerinin araştırılacağını sözlerine ekledi.