Amasra'daki patlama için taziye mesajları
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi, 22 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Meclis Başkanı Şentop, İletişim Başkanı Altun ve bakanlardan art arda mesajlar geldi.
Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir" sözlerini kullandı.
#Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 14, 2022
Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, patlamaya ilişkin paylaşımında "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemîl niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız mahsur kalan kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması ve can kaybının artmaması için... Aziz milletimizin başı sağolsun" dedi.
Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemîl niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 14, 2022
Dualarımız mahsur kalan kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması ve can kaybının artmaması için...
Aziz milletimizin başı sağolsun. https://t.co/lPtXTjw3Ta
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajında, "Bartın Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.
#Bartın Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 14, 2022
Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, patlamayla ilgili paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Bartın’da maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun. Kurtarma çalışmaları aralıksız sürmektedir. Dualarımız Bartın’la…"
Bartın’da maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 14, 2022
Kurtarma çalışmaları aralıksız sürmektedir. Dualarımız #Bartın’la…
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız, tüm maden işçilerimizin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmaları için" paylaşımında bulundu.
Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) October 14, 2022
Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir.
Dualarımız, tüm maden işçilerimizin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmaları için.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet;ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum."
Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet;ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) October 14, 2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Bakan Kurum, "Bartın’da maalesef 2 işçimizin hayatını kaybettiği haberini aldık. Allah kardeşlerimize rahmet etsin, mekânları cennet olsun. Devletimiz, işçilerimizi sağ salim çıkarmak için tüm imkânlarıyla seferber oldu. Dualarımız mahsur kalan kardeşlerimizle" sözlerini kullandı.
#Bartın’da maalesef 2 işçimizin hayatını kaybettiği haberini aldık. Allah kardeşlerimize rahmet etsin, mekânları cennet olsun.— Murat KURUM (@murat_kurum) October 14, 2022
Devletimiz, işçilerimizi sağ salim çıkarmak için tüm imkânlarıyla seferber oldu.
Dualarımız mahsur kalan kardeşlerimizle.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş
Bakan Muş, "Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 14, 2022
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