Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir" sözlerini kullandı.

#Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 14, 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, patlamaya ilişkin paylaşımında "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemîl niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız mahsur kalan kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması ve can kaybının artmaması için... Aziz milletimizin başı sağolsun" dedi.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemîl niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Dualarımız mahsur kalan kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması ve can kaybının artmaması için...



Aziz milletimizin başı sağolsun. https://t.co/lPtXTjw3Ta — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 14, 2022

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajında, "Bartın Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

#Bartın Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.



Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 14, 2022

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, patlamayla ilgili paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Bartın’da maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun. Kurtarma çalışmaları aralıksız sürmektedir. Dualarımız Bartın’la…"

Bartın’da maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun.



Kurtarma çalışmaları aralıksız sürmektedir. Dualarımız #Bartın’la… — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 14, 2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız, tüm maden işçilerimizin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmaları için" paylaşımında bulundu.

Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir.



Dualarımız, tüm maden işçilerimizin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmaları için. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) October 14, 2022

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet;ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum."

Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet;ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) October 14, 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum, "Bartın’da maalesef 2 işçimizin hayatını kaybettiği haberini aldık. Allah kardeşlerimize rahmet etsin, mekânları cennet olsun. Devletimiz, işçilerimizi sağ salim çıkarmak için tüm imkânlarıyla seferber oldu. Dualarımız mahsur kalan kardeşlerimizle" sözlerini kullandı.

#Bartın’da maalesef 2 işçimizin hayatını kaybettiği haberini aldık. Allah kardeşlerimize rahmet etsin, mekânları cennet olsun.



Devletimiz, işçilerimizi sağ salim çıkarmak için tüm imkânlarıyla seferber oldu.



Dualarımız mahsur kalan kardeşlerimizle. — Murat KURUM (@murat_kurum) October 14, 2022

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Bakan Muş, "Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.