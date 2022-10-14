Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tolgahan K. idaresindeki otomobil, Mahmudiye-Çifteler kara yolu İsmetpaşa Kavşağı'nda Enes Yılmaz'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencileri Enes Yılmaz ile motosikletteki Barbaros Ali Alçın, 112 Acil Servis ekiplerince Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Alçın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
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