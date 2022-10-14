Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme ittiği 51 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 51 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.
Ekiplerce kurtarılan 51 düzensiz göçmen kıyıya götürüldü.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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