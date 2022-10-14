Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te ecza deposunda yangın
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te ecza deposunda yangın çıktı. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınırken, 2 ev ile 1 araçta hasar oluştu.
Merkez Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katındaki ecza deposunda, tadilat sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, ecza deposunun yanı sıra binadaki 2 ev ile sokaktaki bir araç da hasar gördü.
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