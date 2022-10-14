Merkez Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katındaki ecza deposunda, tadilat sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, ecza deposunun yanı sıra binadaki 2 ev ile sokaktaki bir araç da hasar gördü.