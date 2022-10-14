İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanındaki Tütünlü köyü Bere Tepe ve Yanık Yer mevkisinde "Şehit Jandarma Er Ali Çelik 2022/139 (Tütünlü-2) Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda dere yatağındaki aramada, kayalık alana gizlenmiş 8 roketatar mühimmatı, 8 roketatar sevk fişeği, 8 el bombası ve 214 biksi fişeği bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.