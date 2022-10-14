Marmara Denizi’nde rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor...

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'de seferler yapılacak. Geyikli'den 14.00, 17.00 ve 19.00, Bozcaada'dan da 13.00, 16.00 ve 18.00'daki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Yarın Narlı-Adalar, Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı-Avşa hattında planlanan tarifeli tüm seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Fırtınanın, pazar akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.