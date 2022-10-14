Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hastanede 4 güvenlik görevlisini yaralayan kurye tutuklandı
İstanbul Sarıyer'de rapor almak için gittiği hastanede doktorla tartışan ve 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan motosikletli kurye tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak için giden motosikletli kurye Semih K, hastanenin acil servisinde doktorla tartıştı.
Müdahalede bulunan hastanenin güvenlik görevlileriyle de tartışan kurye, cebinden çıkardığı bıçakla 4 personeli yaraladı. Güvenlik görevlileri hastanede tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan Semih K, ''kasten yaralama'' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler: İstanbul
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