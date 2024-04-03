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Türkiye
DHA 03.04.2024 23:32

Alaşehir'de bir mahallede muhtarlık seçimi tekrarlanacak

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verildi.

Alaşehir'de bir mahallede muhtarlık seçimi tekrarlanacak

31 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Çeşneli Mahallesinde 3 aday muhtar olabilmek için yarıştı.

Sandıkların açılmasının ardından Cavit Kaya, 128 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylardan Ali Avcı 127, Mehmet Akbulut ise 116 oy aldı.

Seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilmesinin ardından, bir oyla seçimi kaybeden Ali Avcı, muhtar adayı Cavit Kaya’nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ve bunun tutanakla kayıt altına alındığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda itirazı yerinde bularak seçimi iptal etti. İptal edilen seçim, 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak.

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