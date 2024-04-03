Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangın büyük ölçüde kontrol altında

İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

"Başka yerlere sirayeti engellenmiştir"

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının itfaiye, AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerinden oluşan toplam 111 araç ve 468 personelle yoğun bir şekilde sürdürüldüğünün bilgisini verdi.

Açıklamada, "Yangın mahalli toprak dökülmek suretiyle ve yoğun müdahaleler sonucunda hapsedilmiş, başka yerlere sirayeti engellenmiştir. Ortada kalan bölümde yangına müdahale yoğun bir şekilde devam etmektedir" sözleri kullanıldı.

Ankara Valisi: Ölü ya da yaralı yok

Ankara Valisi Vasip Şahin TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Yangında ölü ya da yaralı olmadığını açıklayan Şahin, "İlk bilgilere göre açık alandaki lastiklerin depolandığı alanda başlıyor yangın. Malzemenin lastik esaslı olması çok yoğun duman oluşturdu" dedi.