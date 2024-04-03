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Türkiye
AA 03.04.2024 22:05

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler tekrarlanacak

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler tekrarlanacak

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline karar verdi.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesini kararlaştırdı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, itirazları sonucunda, İlçe Seçim Kurulunun, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 1 ret oyuna karşı, 6 kabul oyu ile karar verdiğini belirtti.

Pınarbaşı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın adayı Menduh Uzunluoğlu ise herkesin büyük bir heyecanla katıldığı yerel seçim sürecinde beklenmedik gelişmelerle dolu bir dönemin geride bırakıldığını kaydetti.

Pınarbaşı'nın geleceğini şekillendirecek bu önemli karar anında, ortaya çıkan usulsüzlüğün tespit edildiğini dile getiren Uzunluoğlu, "Bunların sonucunda alınan yeniden seçim kararı, demokratik değerlerimizi ve birlikte yaşama arzumuzu sınamıştır. Ancak unutmayalım ki her zorluk, aynı zamanda yeni bir başlangıcın kapısını aralar. 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verilen seçimler, Pınarbaşı için birlik, beraberlik ve ortak karar verme ruhumuzu yeniden pekiştirme fırsatı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

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Kayseri Yerel Seçim 2024 YSK
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