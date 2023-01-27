Güzelbağ ile Bayırkozağacı mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, çok sayıda orman ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale ediliyor.

Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, bölgenin çok kayalık ve sarp olması sebebiyle mücadelede güçlük çekildiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ve Alanya Orman İşletme'ye ait tüm ekipler bölgeye kaldırıldı. Alanya Belediyesinden de su tankeri takviyesi yapıldı" bilgisini verdi.

[Fotoğraf: AA]