Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl-Domaniç kara yolunda ulaşım normale döndü
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, kar yağışı etkili oldu. Ağır araç trafiğine kapatılan yolda ulaşım normale döndü.
Domaniç ve İnegöl'ün özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle İnegöl-Domaniç kara yolunun 12'nci kilometresinden itibaren ağır araç trafiğine izin verilmeyen yolda ulaşım normale döndü.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bursa Kar Yağışı
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