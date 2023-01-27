İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S. ve F.A.'nın ruhsatsız diş kliniği işleterek haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.