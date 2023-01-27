Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de ruhsatsız diş kliniği işleten 2 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ruhsatsız diş kliniği işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S. ve F.A.'nın ruhsatsız diş kliniği işleterek haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Söz konusu klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hakkari
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