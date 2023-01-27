Havza ilçesinin Aslançayır Mahallesi kırsalında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ekiplerinin yer altı madenleri tespiti için sondaj yaptığı esnada yer altında sıkışan metan gazının yüzeye çıkarken alev alması sonucu yangın çıktı.

Yangına ilk olarak şantiye çalışanları müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangında 2 işçi yaralandı

Yangını kontrol altına alan ekipler, söndürme çalışmasına devam ediyor.

Yangına müdahale ettikleri sırada yaralanan işçilerden 44 yaşındaki Şerafettin Karaçay ve 48 yaşındaki Şemsettin Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.