Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Kartal'da 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek 'Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu' dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 07.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı'nın Sanayi Caddesi ayrımları ile İst-Marina yanı, Turgut Özal Bulvarı Dragos DSİ Bölge Müdürlüğü dönüşleri arası ve bu bölgelere çıkan tüm yollar, etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.
Vatandaşlar, alternatif olarak Kartal Üsküdar Caddesi ile D-100 kara yolunu kullanabilecek.
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