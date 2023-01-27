Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]
Amasya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Çevre Yolu otogar mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan R.Ç, M.Ç, T.Ç, S.K, N.A. ve G.A, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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