Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da doğal gaz patlaması: 4 otomobil hasar gördü
[Fotograf: DHA]
İstanbul Zeytinburnu'nda doğal gaz borusundaki sızıntı sebebiyle patlama meydana geldi. 4 otomobil alev aldı. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi. Çıkan yangında alevler, park halindeki 4 otomobile sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta da ağır hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada yolda kısmi çökme meydana geldi.
Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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