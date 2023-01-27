Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 21:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
36 yaşındaki H.Ç yönetimindeki otomobil, Bartın-Zonguldak yolu Akmanlar mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Okuyucu’ya çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Okuyucu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
H.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bartın Trafik Kazası
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