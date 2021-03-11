Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 eski öğretmen tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Kent merkezinde 3 adrese düzenlenen operasyonda, eski öğretmenler M.Ö., M.E. ve İ.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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