İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde etkili olacak şiddetli yağış sebebiyle vatandaşları uyardı.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yaşanan kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, sağanakla birlikte görülebilecek dolu, şimşek, yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Serin ve yağışlı hava cumartesi gününe kadar sürecek

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların perşembe ve cuma gününden itibaren yoğunluğunu azaltması; ancak bölgesel olarak 30-60 dakika gibi kısa zaman diliminde kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı havanın cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor."

AFAD'dan valiliklere uyarı mesajı

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), hava tahminleri doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.

AFAD, vatandaşları da muhtemel su baskını ihtimaline karşı ev ve işyerleri için önlem almaya, araçlarını dolu yağışı ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya çağırıyor.

⛈️ @meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere göre,



????️ 31 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren;



???? İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. pic.twitter.com/v3eldR58vk — AFAD (@AFADBaskanlik) August 30, 2022

Dışarıda olmaları durumunda, uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabileceklerini hatırlatıyor. Ayrıca ayak bileğine gelen sel sularının bir insani sürükleyebileceğini anımsatarak sel sularına girilmemesi konusunda uyarıyor.

AFAD, valiliklere, ani sel, su baskını, dolu, kısa sureli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olmaları için uyarı mesajı gönderdi. Dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı. Mesajda, ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi hatırlatıldı.