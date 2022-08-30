Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 16:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Anneleri ölen leylekler koruma altına alındı
Çankırı'nın Kızılmak ilçesinde annesi ölünce elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kalan yavru leylekler, ekipler tarafından kurtarılarak korumaya alındı.
Kızılmak ilçesi Karadayı köyünde telef olan bir leyleğin yavruları elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kaldı.
Leyleklerin aç kalarak ölebileceğini düşünen vatandaşlar durumu, yetkili elektrik firmasına bildirdi.
Köye gelen ekipler, vinç yardımı ile yavru leylekleri yuvasından alarak Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yavru leyleklerin Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bakım altına alındığı öğrenildi.
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